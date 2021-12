Questionado sobre 'travessia' de goleiro do Remo, executivo do Paysandu afirma: 'não está certo'

Após o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmar que tem interesse em contratar o goleiro Thiago Coelho, do Remo, o executivo de futebol bicolor, Fred Gomes, preferiu ser mais prudente. Quando questionado sobre a possível "travessia" à Curuzu, o membro da diretoria alviceleste disse que só vai falar sobre contratos já firmados.

"Eu só posso falar de atletas que estão certos com o clube. O único jogador contratado, até o momento, é o Dioguinho", disse Fred.

Aos 26 anos, Thiago Coelho foi titular do Remo em 10 jogos na Série B deste ano. Ao todo, o goleiro jogou 13 partidas pelo Remo, está no clube desde 2019 e é cotado pelo preparador de goleiros do clube azulino, Juninho Macaé, como sucessor do Vinícius. O atual contrato do jogador encerra agora em dezembro.

Victor Souza

Titular absoluto na temporada 2021, o goleiro Victor Souza possui contrato com o Paysandu até 2022, porém, ele é questionado por parte da torcida alviceleste e chegou a ser ameaçado por torcedores, após a partida contra o Ituano-SP, na Curuzu, pela Série C. Nesta temporada o goleiro Paulo Ricardo, cria da base bicolor, cumpriu seu contrato e não teve o vínculo renovado com o Papão. O segundo goleiro, Elias Curzel, pertence à Chapecoense-SC e está emprestado ao Papão.