VÍDEO: Roger Aguilera comenta possíveis travessias: 'O Paysandu está aberto aos atletas'

Em meio à reformulação do Paysandu, a equipe de O Liberal entrevistou o membro da comissão de futebol do clube Roger Aguilera. Sempre ativo em relação ao mercado bicolor, o dirigente comentou vários assuntos, principalmente sobre contratações. Em relação às possíveis travessias do goleiro Thiago Coelho e do volante Arthur, ambos do Remo, Roger disse não haver nada concreto, mas não fechou as portas:

"Sempre tem empresários que ficam oferecendo jogadores que estãoterminnando seu contrato. Mas não tem nada concreto de negociação com esses jogadores do Remo. O Paysandu está aberto aos atletas. Estamos fazendo uma análise, tem a parte do scouting e juntamente com o treinador e o Fred vamos analisar estes jogadores que estão sendo oferecidos", afirmou Roger.

Confira a entrevista completa: