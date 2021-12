Cria do Paysandu, lateral-esquerdo deixa a Curuzu e acerta com clube da Série A

A reformulação do Paysandu continua e mais um jogador deixou o clube. Segundo o diretor bicolor, Roger Aguilera, em entrevista à equipe de O Liberal, o lateral-esquerdo Diego Matos, cria da base do Papão, acertou com o Avaí, que vai disputar a Série A em 2022. Com isso, não será opção para o técnico Márcio Fernandes para a próxima temporada.

Em junho deste ano, o Avaí já havia tentado a contratação do defensor. Na ocasião, a saída de Diego Matos chegou a ser dada como iminente pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger. Porém, como a negociação começou a se arrastar, o clube catarinense desistiu do negócio. Desta forma, Diego Matos voltou a ser integrado ao elenco alviceleste na Série C do Brasileiro.

Diego Matos, de 24 anos, é natural de Belém e estreou no time principal do Paysandu em 2018. O lateral inicialmente era reserva do ex-Papão Bruno Collaço, então dono da posição. No entanto, nas últimas duas temporadas, Collaço perdeu protagonismo e Diego Matos conquistou o lugar. No total, Diego fez 81 jogos pelo Bicola e marcou três gols.