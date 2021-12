VÍDEO: Dirigente do Paysandu abre o jogo sobre contrações e elenco para 2022

O Liberal Entrevista desta segunda-feira (6) recebeu o empresário Roger Aguilera, que é membro da comissão de futebol do Paysandu e participa da formação do elenco para 2022. De acordo com o dirigente, apesar de não antecipar nomes, já há negociações avançadas e ainda esta semana alguns atletas podem ser anunciados:

"Nosso planejamento está sendo traçado, alguns atletas deste ano interessam para o clube. Alguns têm contrato. Esta semana vamos ter alguma coisa já adiantada em relação a contratações também. A qualquer momento vamos poder divulgar jogadores. Tem muitos bem adiantados, mas nada concretizado", revelou Roger.