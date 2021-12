Paysandu brinca no Twitter antes de anunciar chegada de jogador ex-Remo

O goleiro Thiago Coelho foi anunciado pelo Paysandu na manhã desta quinta-feira. Pouco antes de oficializar a chegada do candidato a camisa 1, o clube brincou em seu perfil no Twitter, colocando emotions de um homem caminhando e em seguida uma luva, fazendo uma “travessia” da Avenida Almirante Barroso, do Baenão para a Curuzu. Confira:

Thiago Rodrigues Coelho tem 26 anos estava no Remo desde 2019. Apesar de ser paraense, natural de Marabá, começou no futebol nas categorias de base do Coritiba, antes de rodar por equipes menores do Sul, Sudeste e Nordeste até chegar ao Leão. Agora, o goleiro fará sua quarta temporada no Pará, porém vestindo a camisa alviceleste.

Na Curuzu, Thiago Coelho vai disputar a titularidade com Elias Curzel, que em 2021 foi reserva imediato do time. O então titular, Victor Souza, foi emprestado para o Água Santa-SP e o terceiro goleiro, Paulo Ricardo, não teve o contrato renovado para 2022.

