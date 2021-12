Após cinco títulos com o Paysandu, goleiro Paulo Ricardo vai jogar no futebol paulista

Após encerrar o seu contrato com o Paysandu e o clube paraense não ter renovado o vínculo, o goleiro Paulo Ricardo, cria das categorias de base do Papão, já está de clube novo. O jogador acertou com a equipe do Velo Clube-SP, para a disputa da Série A 2 do Campeonato Paulista 2022.

Paulo Ricardo é carioca de Nova Iguaçu (RJ) e deixou o Paysandu no último dia 30, após nove temporadas defendendo o Bicola. Com a camisa alviceleste o goleiro conquistou quatro títulos do Campeonato Paraense nos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021, além de ter no currículo uma Copa Verde em 2016. Nas categorias de base Paulo Ricardo também conquistou um Parazão Sub-17 de forma invicta, além de um estadual Sub-20. O jogador também defendeu as cores do Bragantino (PA), quando foi emprestado pelo Paysandu em 2018.

O camisa 1 já foi anunciado oficialmente pelo Velo Clube nas redes sociais. A estreia na Série A2 do Campeonato Paulista está marcada para o dia 26 de janeiro, contra o XV de Piracicaba-SP.