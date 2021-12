Zagueiro se despede do Paysandu e diz: 'Agradeço por terminar o ano bem, jogando e sem ter tido nenhuma lesão'

O zagueiro Victor Sallinas utilizou o Instagram para se despedir do Paysandu e também agradecer pela temporada 2021. Com o contrato prestes a encerrar e sem possibilidade de renovação, o zagueiro já deixou o clube.

Foram 10 partidas com a camisa bicolor, sendo cinco pela Série C, com pouco espaço na competição nacional, e cinco pela Copa Verde, quando foi titular em todos os jogos do torneio regional. A última partida dele foi contra o Remo, no jogo de volta da semifinal da Copa Verde.

Na postagem, o jogador ainda destacou que terminou bem o ano, jogando e sem lesão na temporada.

"Mais um final de temporada, somente agradecer aos clubes que joguei esse ano e principalmente agradecer a Deus por terminar o ano bem, jogando e sem ter tido nenhuma lesão. Obrigado também a todos que trabalham comigo @mb10sports, @think.sports e @zilmarquadrospersonal vocês são fenômenos. Que venha um 2022 muito abençoado para nós cheio de desafios e que possamos conquistar nossos objetivos", afirmou o jogador na postagem.