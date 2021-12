Em anúncio de goleiro, Paysandu provoca o Remo e questiona títulos: 'Aqui a gente não inventa, viu?'

Ele chegou! O goleiro Thiago Coelho agora é bicolor. O anúncio da contratação do jogador por parte do Paysandu nas redes sociais, foi em tom de provocação ao Remo, ex-clube de Thiago Coelho.

Na publicação feita pelo Paysandu no Twitter, o goleiro aparece em fotos com o novo mascote do clube, o “Lobo Mau” e ao lado das taças conquistadas pela agremiação bicolor. Na legenda o clube alviceleste provocou o seu maior rival e escreveu:

“Veja, Thiago Coelho. Aqui estão as maiores glórias já conquistadas por um clube do Norte! A gente não inventa, viu?”.

A postagem rebate uma outra publicação, essa feita pelo Remo, no domingo (12), após o título conquistado da Copa Verde, conquistados pelos azulinos, onde o Remo afirma que é o maior detentor de títulos regionais do Norte do Brasil.

