Com Paysandu na lista, conheça os nove clubes do Brasil que conquistaram a tríplice coroa

O Atlético-MG conquistou mais um título na temporada, dessa vez, o Galo levantou a taça da Copa do Brasil, após vencer as duas partidas diante do Athlético-PR. Com mais essa conquista, o clube alvinegro entrou para um seleto grupo de clubes que conseguiram a “tríplice coroa”, para agremiações que ganharam três títulos em um ano. Nessa lista temos o Paysandu, único representante do Norte a conseguir esse feito.

O Galo conquistou em 2021 o Campeonato Mineiro, o Brasileirão e também a Copa do Brasil. Em 2002, o Paysandu levantou a taça do Parazão, Copa Norte e o título nacional da Copa dos Campeões. Além dos dois clubes, fazem parte da lista o Bahia-BA, Santos-SP, Flamengo-RJ, São Paulo-SP, Palmeiras-SP, Grêmio-RS, além do Cruzeiro-MG. Alguns clubes garantiram quatro títulos, como o Santos da década de 60 e o São Paulo em 90.

Confira os clubes, títulos e os anos das conquistas

Bahia – 1959 – Estadual, Torneio Norte-Nordeste e Taça Brasil

Santos – 1962 – Estadual, Taça Brasil, Libertadores e Mundial

Santos – 1963 – Torneio Rio-São Paulo, Taça Brasil, Libertadores e Mundial

Santos – 1964 – Estadual, Torneio-Rio São Paulo e Taça Brasil

Flamengo – 1981 – Estadual, Libertadores e Mundial

São Paulo – 1992 – Estadual, Libertadores e Mundial

São Paulo – 1993 – Recopa Sul-Americana, Supercopa Sul-Americana, Libertadores e Mundial

Palmeiras – Estadual, Torneio Rio-SP e Brasileiro

Grêmio – 1996 – Estadual, Recopa Sul-Americana e Brasileiro

Paysandu – 2002 – Estadual, Copa Norte e Copa dos Campeões

Cruzeiro – 2003 – Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro

São Paulo – 2005 – Estadual, Libertadores e Mundial

Flamengo – 2019 – Estadual, Brasileiro e Libertadores

Flamengo – 2020 – Estadual, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana

Palmeiras – 2020 – Estadual, Copa do Brasil e Libertadores

Atlético-MG – 2021 – Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil