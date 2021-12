Com potes pré-definidos, confira possíveis adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2022

Com a conquista da Copa Verde pelo Remo, o Pará ganhou mais uma vaga na Copa do Brasil 2022 e ela será do Castanhal. Com o fim da temporada, os clubes já estão praticamente definidos em seus respectivos potes da competição, faltando apenas as definições de dois clubes, sendo um representantes do Maranhão (MA) e Tocantins (TO). Confira os possíveis adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 202, segundo o site Ranking CBF.

Veja mais

Remo, Paysandu, Tuna e Castanhal são os representantes paraenses na competição, com o Remo entrando somente na terceira fase da Copa do Brasil, por ter conquistado a Copa Verde, ao lado de equipes que estão na disputa da Libertadores, além de Bahia-BA (campeão da Copa do Nordeste) e Botafogo-RJ (campeão da Série B).

O Castanhal está no pote F e irá encarar clubes que estão no pote B e poderá enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil as seguintes equipes: Cuiabá-MT, Goiás-GO, Juventude-RS, Vitória-BA, Coritiba-PR, Avaí-SC, CRB-AL, Ponte Preta-SP, CSA-AL ou Vila Nova-GO. Nesta fase o confronto será em jogo único, com o Castanhal jogando em casa, por estar atrás no ranking da CBF e precisando vencer para seguir no torneio.

Já a Tuna, vice-campeã estadual de 2021 está no pote H e vai encarar clubes que estão no pote D, como Oeste-Sp, ABC-RN, Botafogo-SP, Tombense-MG, Ferroviário-CE, Volta Redonda-RJ, Manaus-AM, Juazeirense-CE, Brasiliense-DF e Novorizontino-SP. Nesta fase o confronto será em jogo único, com a Tuna jogando em casa, por estar atrás no ranking da CBF precisando vencer para seguir no torneio.

Veja mais

O Paysandu, atual campeão bicampeão paraense está no grupo C. O Papão pode encarar equipes do grupo G, como o Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu-RJ, Largarto-SE, Trem-AP, Maricá-RJ, Pouso Alegre-MG, Azuriz-PR ou Icasa-CE. Nesta fase o confronto será em jogo único, com o Papão jogando fora de casa, por estar à frente no ranking da CBF precisando do empate para seguir no torneio.

O sorteio ainda será realizado, mas sem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).