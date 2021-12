Com o título do Remo na Copa Verde, Castanhal também garante vaga na Copa Brasil 2022; entenda

A conquista do Remo do título da Copa Verde 2021 beneficiou outro time paraense. O Castanhal, clube do nordeste do Pará, conseguiu a vaga na Copa do Brasil 2022. Isso porque o Japiim foi quarto colocado no Parazão deste ano e dependia do título do Leão no torneio regional para herdar a vaga, que é na primeira vaga. O Remo tem uma vaga também, mas entra só na terceira fase da competição nacional

Com isso, o Pará terá quatro times na Copa do Brasil 2022, sendo que Paysandu, Tuna e Castanhal jogam desde o ínicio e o Remo entra na terceira fase.