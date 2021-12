VÍDEO: Após concurso, Paysandu lança o 'Lobo Mau', o novo mascote do clube

O Paysandu divulgou nesta quarta-feira (15), em sua conta no Twitter, o seu novo mascote. O Lobo foi “repaginado” e fez parte de um concurso cultural feito pelo clube através do departamento de marketing e comunicação, que recebeu diversos desenhos feitos por torcedores do Papão.

A divulgação do vencedor ocorreu em agosto deste ano e o grande vencedor foi o torcedor bicolor Marlon Cristian. A votação foi realizada nas redes sociais do clube e o torcedor garantiu a premiação de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais), um kit da marca Lobo contendo uma camisa oficial, além de um ano de sócio-torcedor. Assista:

O novo mascote chamado de “Lobo Mau” pelo clube, caiu no gosto do torcedor, que brincou na publicação feita pelo clube

“Cara de cheirado. Gostei”

“O Lobo tá brabo”

“Tá cheio de ódio agora”

“Chegou cheio de ódio já”

“Lobo encaralhado”

“Agorooora! Lobo pistola”