De saída! Goleiro Victor Souza será emprestado pelo Paysandu e jogará o Paulistão 2022

Mesmo com contrato até 2022 com o Paysandu, o goleiro Victor Souza não deve permanecer no Papão. O clube bicolor projeta o empréstimo do jogador e espera fechar com Thiago Rodrigues, que atualmente pertence ao Remo. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger.

O destino de Victor Souza será o Água Santa-SP, clube que vai disputar a elite do Campeonato Paulista em 2022, mas existia a possibilidade do goleiro retornar ao CRB-Al, clube que defendeu em 2020 e realizou 30 jogos. O contrato do goleiro com o clube do sudeste será até o fim do Campeonato Paulista. Victor Souza foi titular no gol bicolor em 2021 e disputou 42 jogos defendendo a camisa do Papão, conquistado a confiança de todos os quatro técnicos que passaram pela equipe alviceleste na temporada. Victor Souza deixa o Paysandu com o título do Campeonato Paraense.

Thiago Coelho

O goleiro do Remo é o preferido pela diretoria bicolor para assumir o gol do Paysandu. O jogador recebeu a proposta da diretoria alviceleste e a “travessia” está encaminhada. Um dos fatores é o tempo longo de contrato, estima-se em dois anos e provavelmente Thiago seria o titular da equipe.

Outra opção

Na semana passada o Paysandu acertou a um novo vínculo com o goleiro Elias Curzel, que esteve no Papão nesta temporada e que atuou apenas uma vez com a camisa bicolor.