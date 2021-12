Pingo e Ronald, as revelações da temporada

O volante Pingo, 19 anos, com 21 jogos na temporada, e o atacante Ronald, também com 19 anos, 24 jogos, ambos do Remo, foram as revelações do ano no futebol paraense. Ambos tiveram fases de titularidade, mas estão em amadurecimento e deverão ser muito úteis em 2022. Pingo foi transformado fisicamente. O menino franzino ganhou oito quilos de músculos, mais força, mais resistência, mais estabilidade, em trabalho de construção atlética, do serviço de Fisiologia do NASP.

Outros três garotos do Remo que ganharam espaço: Warley, 21 anos, cinco jogos; Tiago Miranda, 22 anos, 12 jogos; Thiago Mafra, 19 anos, sete jogos. O Paysandu mostrou o lateral-esquerdo Renan Moura, 18 anos, contra Penarol e Castanhal, na Copa Verde. O garoto não brilhou, nem comprometeu, mas foi a cota da base no elenco profissional.

Leão e Papão receberam 59 atletas e outros 19 contratados em 2021

O Papão foi o "campeão" de 2021 na quantidade de contratações. Recebeu 35 atletas e mais onze profissionais para a comissão técnica: três técnicos, quatro auxiliares, três preparadores físicos e um diretor executivo. A única conquista foi o campeonato estadual, na valentona, quando já parecia improvável.

O Remo fechou o ano com o título da Copa Verde como atenuante para uma temporada de rebaixamento e ausência na decisão estadual. O clube recebeu 24 jogadores e outros oito profissionais para a comissão técnica: três técnicos, um auxiliar, dois preparadores físicos, um analista de desempenho e um diretor executivo.

BAIXINHAS

* Jogadores que o Paysandu recebeu este ano: Victor Souza, Elias Curzel, Marcelo, Leandro Silva, Jefferson, Denilson, Alisson, Victor Sallinas, Ratinho, Jhonnatan, Bruno Paulista, Paulo Roberto, Paulinho, Marino, Ruy, João Paulo, Laércio, Robinho, Danrlei, Bruno Paulo, Luan Santos, Thiago Santos, Rildo, Rafael Grampola, José Aldo, Alan Cardoso, Willian Fazendinha, Igor Goularte, Gabriel Barbosa, Ari Moura, Patrick Carvalho, Júnior, Israel, Adriel e Elyeser.

* Ainda do Papão: técnicos Roberto Fonseca, Vinícius Eutrópio, Itamar Shulle e as interinidades de Wilton Bezerra. Preparadores físicos Aaron Carvalho, Edson Belo e Rodrigo Rezende. Auxiliares-técnicos Wilton Bezerra, Roberto Júnior, Lucas Isoton e Felipe Sampaio. Executivo, Italo Rodrigues.

* Atletas contratados este ano pelo Remo: Rodrigo Josviaki, Thiago Ennes, Suéliton, Romércio, Igor Fernandes, Uchôa, Erick Flores, Jefferson, Paulinho Curuá, Arthur, Marcos Júnior, Lucas Tocantins, Victor Andrade, Matheus Oliveira, Rafinha, Renan Gorne, Neto Moura, Neto Pessôa, Felippe Borges, Vinícius Kiss, Jeferson Lima, Renan Oliveira, Edson Cariús e Gabriel Lima.

* Ainda do Leão/2021: técnicos Paulo Bonamigo, Felipe Conceição, Eduardo Baptista, auxiliar-técnico Edson Gonzaga, preparadores físicos Renan Capra e Gerson Rocha, analista de desempenho Ivo Pepo, executivo Thiago Alves.

* Nem os clubes calculariam o que investiram (ou gastaram) em tantas contratações. Mas a relação custo x benefício é obviamente negativa.