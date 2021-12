Agora goleiro do Paysandu, Thiago Coelho nega boatos de provocação ao Remo: 'Incita o ódio'

Na manhã desta quinta-feira (16), o Paysandu anunciou a contratação do goleiro Thiago Coelho, ex-Remo. O jogador visitou a sala de troféus do Papão e o momento gerou boatos de que o jogador teria provocado o ex-clube. Em contato com a equipe de O Liberal, Thiago se mostrou desapontado com a distorção e previne as consequências que uma publicação 'fake' pode render:

"Pode ver o que falei no vídeo postado pelo Paysandu. Tem coisas que eu não falei, algumas alfinetadas que eu não fiz, porque eu não sou de fazer isso. Achei muito estranho. F*** que viralizou. Infelizmente essas coisas incita o ódio e é a última coisa que eu quero", disse Thiago.

Após uma forte investida financeira do Paysandu e a vontade de ser titular, o goleiro Thiago Coelho “atravessou” a Avenida Almirante Barroso, deixou o Remo e agora vai vestir a camisa do Paysandu. O jogador de 26 anos, estava no clube remista desde 2019 e, na ausência do titular Vinícius, fez 10 jogos na Série B pelo Leão.

Confira o que disse Thiago Coelho em suas primeiras palavras como jogador do Paysandu:

"Estou muito feliz e motivado e com certeza 2022 vai ser meu ano. Vou dar sequência ao trabalho que vinha sendo feito. [A sala de troféus] é linda demais, tem muita história aqui, títulos e com certeza quero cravar meu nome na história do clube com grandes conquistas também. Até queria agradecer o torcedor, a Fiel Bicolor, por tantas mensagens de carinho que tenho recebido e garanto que vou retribuir dentro de campo".