Falta só assinar! Remo acerta retorno de lateral, primeiro reforço para 2022

O Remo acertou o retorno do lateral-direito Ricardo Luz para a próxima temporada do Leão. Fontes internas revelaram que o clube e atleta acertaram as bases salariais e falta apenas assinar o contrato. Com o retorno do técnico Paulo Bonamigo, que trabalhou com o Ricardo no time azulino, as tratativas foram facilitadas.

Ricardo Luz defendeu o Remo na temporada 2020 e chegou ao clube paraense a pedido do próprio Paulo Bonamigo e foi peça importante na conquista do acesso do Leão Azul para a Série B deste ano. Com a camisa azulina Ricardo Luz realizou 20 partidas, todas elas como titular.

O lateral-direito Ricardo Luz, de 26 anos, já tem experiências em vários clubes, principalmente do sudeste. Na carreira, o atleta tem passagens por clubes como Mirassol, Londrina, Grêmio Novorizontino, Santo André, Brasil, Atlético-GO e outros, além do próprio Remo.