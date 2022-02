Tá on! Volante ex-Náutico é inscrito e pode estrear pelo Remo no Parazão

O volante Marciel enfim está apto a estrear com a camisa do Remo em 2022. O jogador foi contratado pelo Leão no início da temporada, mas teve que se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). O atleta deve ser uma das opções do técnico Paulo Bonamigo, no próximo sábado (26), às 15h30, no Baenão, diante do Águia de Marabá, pela última rodada da primeira fase do Parazão. O jogo é importante, já que o Leão precisa de um empate para garantir a sua classificação.

O nome de Marciel foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já poderá atuar. Ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e ficou em tratamento no Remo e teve seu contrato assinado e após ficar à disposição da comissão técnica azulina. Ele treinou na última semana com os companheiros, passou pela recuperação muscular e vem realizando as atividades normalmente nesta semana.

Aos 26 anos, Marciel disputou a última temporada no Náutico-PE, jogando a Série B do Brasileirão. Natural da cidade de Porto Alegre (RS), realizou 40 partidas pelo Timbu e marcou um gol. Antes do clube pernambucano, passou pelas categorias de base do Grêmio-RS, atuou no Corinthians-SP, Cruzeiro-MG, Ponte Preta-SP, Oeste-SP, Vitória-BA e Juventude-RS.