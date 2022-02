Após cirurgia no joelho, volante Marciel deve integrar treinos do Remo nos próximos dias

O volante Marciel, reforço do Remo para a temporada 2022, está na fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho. A expectativa é que nos próximos dias o jogador possa realizar trabalhos no gramado com os demais jogadores do elenco. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube.

Segundo a apuração, Marciel já está correndo na estreira, uma das últimas etapas de recuperação muscular antes de de voltar aos gramados. O departamento médico acredita que o jogador deve começar o trabalho de transição física entre 7 e 10 dias.

Com 26 anos, Marciel é natural de Porto Alegre (RS) e disputou a última temporada no Náutico, onde fez 40 partidas e marcou um gol. Ele começou a carreira nas categorias de base do Grêmio e passou pelo Fragata, Roma, da Itália, Corinthians, Cruzeiro, Ponte Preta, Oeste, Vitória e Juventude.

Ficha técnica

Nome: Marciel Silva da Silva

Idade: 26 anos

Natural: Porto Alegre (RS)

Clubes: Cruzeiro, Ponte Preta, Oeste-SP, Vitória e Juventude, Fragata-ITA, Corinthians, Náutico.