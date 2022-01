Volante Marciel realiza cirurgia no joelho e deve integrar treinos do Remo no próximo mês

O volante Marciel, contratado pelo Remo para a temporada de 2022, passou por uma cirurgia na última segunda-feira (17) para corrigir um problema no menisco do joelho esquerdo. A informação foi confirmada por uma fonte de O Liberal ligada ao clube.

Segundo a fonte, após o procedimento, o jogador foi encaminhado para a fisioterapia. No anúncio do jogador, o Remo informou que o contrato definitivo de Marciel com o clube irá vigorar assim que o atleta ficar à disposição da comissão técnica para treinos e jogos. De acordo com a apuração, a previsão é que isso ocorra em um mês.

Com 26 anos, Marciel é natural de Porto Alegre (RS) e disputou a última temporada no Náutico, onde fez 40 partidas e marcou um gol. Ele começou a carreira nas categorias de base do Grêmio e passou pelo Fragata, Roma, da Itália, Corinthians, Cruzeiro, Ponte Preta, Oeste, Vitória e Juventude.

