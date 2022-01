Novo atacante do Remo, Brenner treina no Nasp e aguarda retorno do elenco da pré-temporada

Cotado como um dos destaques do Remo para a próxima temporada, o recém-contratado atacante Brenner já está em Belém e realiza treinos do Núcleo Azulino Saúde e Performance (NASP). A informação foi confirmada por uma fonte do O Liberal ligada ao clube.

VEJA MAIS

Segundo a fonte, Brenner completou os exames médicos no Remo na última terça-feira (18). A partir dos resultados, o jogador foi liberado para treinar. No entanto, a comissão técnica azulina decidiu não integrar o jogador ao grupo que realiza pré-temporada em Paragominas, no sudeste do Pará.

De acordo coma apuração da reportagem, a comissão técnica entendeu que, pela distância entre Belém e Paragominas, não valeria a pena levar o atleta para participar somente de alguns dias de treinamento. Portanto, ficou decidio que Brenner ficaria na capital do Pará, realizando treinos físicos.

O atacante deve ser incorporado ao elenco no próximo sábado (22), quando o Remo volta de Parauapebas e deve realizar o primeiro treino em Belém.

O Leão Azul entra em campo nesta quinta-feira (20), às 16h, contra a seleção de Parauapebas, no último amistoso da pré-temporada. A estreia pelo Parazão ocorre somente dia 27 de janeiro, contra o Amazônia Independente, no Baenão.