Zagueiro Everton Sena só deve estrear pelo Remo na terceira rodada do Parazão

O zagueiro Everton Sena, novo contratado do Remo para a temporada de 2022, ainda não deve estar em condições de jogo para a estreia no Campeonato Paraense. O jogador, que passou por uma cirurgia no ano passado, ainda aprimora a parte física no Núcleo Azulino Saúde e Performance (NASP). A informação foi confirmada por uma fonte de O Liberal ligada ao clube.

De acordo com a fonte, Everton Sena deve estrear pelo Remo somente na terceira rodada do estadual. Até lá, o jogador precisa fazer trabalhos de reforço muscular. A recuperação é semelhante a vivida pelo volante Anderson Uchôa, no início da temporada passada.

Por conta disso, Everton não foi integrado ao elenco azulino que está em Parauapebas, realizando a pré-temporada. Ele ficou em Belém para fazer tratamentos específicos junto com a fisioterapia e fisiologia.

Apesar disso, o jogador deve ser incorporado ao elenco no próximo sábado (22), quando o Remo volta do interior do Pará e deve realizar o primeiro treino em Belém.

O Leão Azul entra em campo nesta quinta-feira (20), às 16h, contra a seleção de Parauapebas, no último amistoso da pré-temporada. A estreia pelo Parazão ocorre somente dia 27 de janeiro, contra o Amazônia Independente, no Baenão.