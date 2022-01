Remo anuncia a contratação de atacante ex-Botafogo e com passagem pelo futebol japonês

O Remo anunciou na noite desta quinta-feira (13) a contratação do atacante Brenner, de 27 anos. O jogador é natural de Várzea Grande (MT) e tem passagens pelo Botafogo-RJ, Avaí, Goiás, Internacional e Juventude, time no qual começou a carreira. Ele chega no final de semana e vai realizar exames antes de se juntar ao restante do elenco azulino em Parauapebas.

O último clube do Brenner foi o Fagiano Okayama, do Japão, onde atuou em apenas duas partidas. Antes, ele jogou no Bangkok United da Tailândia, entre 2019 e 2020, fazendo 10 jogos e marcando três gols.

Em 2018, Brenner jogou no Botafogo, marcando 16 gols em 64 jogos. O último clube no Brasil foi o Avaí, no qual participou de 14 partidas e marcou dois gols em 2019.

"Uma honra muito grande vestir a camisa Clube do Remo, clube de tradição. Estou feliz e me prometo honrar, me dedicar para retribuir essa oportunidade. É uma retomada na carreira em voltar ao futebol brasileiro após anos jogando fora. confiança da diretoria no meu trabalho. No dia, nos jogos, vou poder mostrar meu potencial, meu trabalho para que a gente fazer um grande ano e conquistar o objetivo que é colocar o Remo na Série B", afirmou o jogador em entrevista para o site oficial do clube.

Ficha técnica:

Nome: Brenner Marlos Varanda de Oliveira (Brenner)

Posição: Atacante

Natural: Várzea Grande (MT)

Idade: 27 anos

Altura: 1,82 m

Clubes: Juventude, Internacional, Botafogo, Goiás, Avaí, Bangkok United/TAI e Fagiano Okayama/JAP