VÍDEO: Carrasco de rival e motivador, conheça Brenner, o novo atacante do Remo

O Remo anunciou a contratação do atacante Brenner, ex-Botafogo e Internacional, na última quinta-feira (14). O atleta volta ao Brasil depois de uma passagem apagada pelo futebol do Oriente. No entanto, a carreira do jogador em solo brasileiro é marcada por gols bonitos, discursos motivacionais no vestiário e bom desempenho em clássicos.

A equipe de O Liberal fez uma espécie de guia para que o torcedor azulino conheça a nova contratação do Leão para a temporada 2022. Veja:

Atacante de gols bonitos

Brenner é um "camisa 9" clássico. Faz muitos gols de cabeça e gosta de usar o porte físico para se impor sobre os zagueiros. Apesar disso, Brenner tem a carreira marcada por lances de habilidade. O jogador aproveita o bom posicionamento na área e o chute forte para marcar belos gols.

Veja alguns lances:

Carrasco de rival

Durante a passagem pelo Botafogo, Brenner disputou 11 clássicos cariocas. Desses, cinco foram contra o Vasco. E o desempenho do centroavante diante do Gigante da Colina foi bem positivo.

Brenner marcou três gols contra o clube cruzmaltino. Dois deles ocorreram em duelos decisivos da Campeonato Carioca.

Já no Inter, Brenner atuou apenas em um Gre-Nal, mas fez o gol do empate colorado em 2 a 2. Será que esse bom desempenho será repetido no Remo?

Vestiário incendiado

Brenner também é marcado por fazer discursos motivacionais nos vestiários antes de partidas importantes. Um caso emblemático ocorreu quando Brenner ainda estava no Botafogo, minutos antes de um clássico contra o Flamengo.

Em um vídeo, o camisa 9 aparece concentrado e gritando aos jogadores alvinegros. Ele dizia que o rival seria eliminado naquela noite. Veja a partir de 5min:

E Brenner estava certo. Naquele dia, o Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0 e avançou no estadual.

Briga com Valentim

Após o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Botafogo e Vasco, Brenner ficou na bronca com o então treinador rubro-negro, Alberto Valentim. O jogador criticou o fato de ter sido substituído da partida.

No entanto, após o episódio, Brenner usou as redes sociais para esclarecer a situação:

"Tem gente querendo enxergar problema onde não existe e isso não vou admitir! No momento em que fui substituído não discuti com o treinador Alberto Valentim. Não contestei a substituição e não faltei com respeito. Apenas estava saindo de campo lentamente, devido ao desgaste da partida, e o professor pediu para que eu saísse um pouco mais rápido", disse o atacante.