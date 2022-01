Remo confirma contratação de Marciel, ex-Náutico, mas jogador ainda vai passar por cirurgia no joelho

O Remo confirmou a contratação do volante Marciel. No entanto, antes de jogar pelo Leão, o jogador vai precisar passar uma cirurgia de menisco do joelho esquerdo, que será realizada no Hospital Porto Dias / Mater Dei pelo chefe do departamento médico azulino, Jean Klay. Após o procedimento, o atleta fará sua recuperação com a equipe multidisciplinar do Nasp. Segundo o Remo, o contrato definitivo de Marciel com o Clube irá vigorar assim que o atleta ficar à disposição da comissão técnica para treinos e jogos. O tempo de recuperação é de 6 a 8 semanas.

Com 26 anos, Marciel é natural de Porto Alegre (RS) e isputou a última temporada no Náutico, onde fez 40 partidas e marcou um gol. Ele começou a carreira nas categorias de base do Grêmio e passou pelo Fragata, Roma, da Itália, Corinthians, Cruzeiro, Ponte Preta, Oeste, Vitória e Juventude.

"Primeiramente quero agradecer ao técnico Paulo Bonamigo, a comissão técnica e a diretoria do Remo pela oportunidade em vestir esse manto desse Clube de tradição e o maior da Amazônia. Optei vir para cá para realizar a cirurgia do menisco, onde o Clube hoje tem os melhores médicos e uma estrutura completa. Espero me recuperar logo para ficar à disposição de todos e assim iniciar a caminhada", afirmou o jogador em entrevista para o site oficial do Remo.

O Remo ainda reforçou na nota de divulgação do contrato de Marciel que "todas as contratações são baseadas em diversos critérios, como histórico e qualidade técnica e, avaliadas pela comissão técnica, coordenação de futebol e presidência."

Ficha técnica:

Nome: Marciel Silva da Silva

Idada: 26 anos

Natural: Porto Alegre (RS)

Clubes: Cruzeiro, Ponte Preta, Oeste-SP, Vitória e Juventude, Fragata-ITA, Corinthians, Náutico