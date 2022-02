Atacante Welthon pede para deixar o Remo e clube encaminha rescisão do contrato

O Remo o tenta administrar o clima no Baenão. O clube ainda está invicto no Parazão, mas não consegue agradar o torcedor. A diretoria dispensou o atacante Luan na semana passada e nesta semana recebeu o pedido de saída do atacante paraense Welthon. A informação foi confirmada com uma fonte interna do clube.

A saída de Welthon foi um pedido do atleta, que está insatisfeito com a reserva no Leão e que pouco foi utilizado pelo técnico Paulo Bonamigo. O Remo e o atleta já conversaram e faltam detalhes para a rescisão, em comum acordo.

Welthon, de 29 anos, atuou em apenas três partidas com a camisa do Remo em 2022. Essa foi a sua terceira passagem pelo Leão, ele atuou pelo clube nas temporadas 2015 e início de 2016. Em 2015 ele fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série C, com o atacante marcando um dos gols da vitória diante do Operário-PR, por 3 a 1, jogo que garantiu a vaga remista na Terceirona.

No Pará, além do Remo, o jogador teve passagens pela Tuna Luso, Paysandu, Tapajós e Independente de Tucuruí. Atuou também pelo Atlético-GO, Grêmio Anapolis-GO e jogou no futebol português por cinco temporadas, defendendo as equipes do Paços de Ferreira e Vitória.

Com duas baixas no sistema ofensivo, o Remo corre atrás de um atacante para essa reta final do Parazão, porém, esbarra no pouco tempo, já que as inscrições para novos atletas encerram amanhã (25) e é necessário que o nome do atleta esteja no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) também na sexta-feira.