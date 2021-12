Reforço do Remo é o terceiro artilheiro do Parazão da Pelada; torneio tem atletas ex-dupla Re-Pa

Contratação do Remo para a temporada 2022, o atacante Welthon chega ao clube após jogar o Parazão da Pelada, considerado o maior campeonato de futebol pelada do estado. Segundo o site oficial do torneio, Welthon foi o terceiro maior artilheiro da atual edição, com oito gols.

A equipe de O Liberal traz agora alguns atletas com passagens pela dupla Re-Pa e alguns clubes do estadual de futebol, e que disputaram a competição deste ano:

Dioguinho foi apresentado pelo Papão para a temporada 2022 (John Wesley / Paysandu)

Dioguinho

Um dos mais conhecidos é o meia-atacante ex-Remo Dioguinho, que acertou com o Paysandu para 2022. Inclusive, no final de novembro, o polêmico jogador foi destaque ao decidir uma partida para o Flamenguinho, equipe do Parazão de Pelada. Dioguinho foi contratado pelo Papão por indicação de Lecheva, após ter deixado o Remo depois de casos de indisciplina.

Marcelo Maciel é um dos principais nomes da lista (Arquivo/ O Liberal)

Marcelo Maciel

Revelado pelo Paysandu e também ex-Remo, o experiente centroavante Marcelo Maciel, de 35, é outro nome carimbado no futebol paraense, e que jogou o campeonato de pelada. O jogador disputou o Parazão em 2020, pelo Carajás.

Alan Calbergue não vingou no Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

Alan Calbergue

Entre os nomes que passaram pelo Paysandu, o mais recente é o meia Alan Calbergue, cria da base bicolor e que disputou a Série C de 2020 e a Copa Verde deste ano pelo clube. Calbergue, inclusive, foi flagrado jogando o Parazão da Pelada ainda sob contrato com o Paysandu, no início de novembro.

Samuel em treino pelo Remo, em 2019 (Samara Miranda / Ascom Remo)

Samuel

Mais um ex-dupla Re-Pa: o meia Samuel, que defendeu o Paysandu em 2017 e o Remo em 2019, e atualmente está no Castanhal, marcou presença na competição amadora.

Jayme e Robson Melo trabalharam juntos no Remo. Robson era preparador físico do clube azulino (Fábio Will / OLiberal)

Jayme

O atacante Jayme, que salvou o Leão de dois rebaixamentos à Série D e volta a defender a Tuna, em 2022, disputou o torneio amador neste ano. Jayme é cria azulina.

Debu fez quatro partidas pelo time profissional do Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

Debu

Contratado para o Brasileirão de Aspirantes do ano passado, o atacante Debu era visto como uma promessa no Paysandu. No entanto, teve pouco espaço no clube e o próprio pediu ao clube para ter o contrato rescindido e depois foi para o Tocantinópolis-TO.

Edicleber tem acesso no currículo pelo Remo (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Edicleber

Revelado pelo Leão Azul, o meia-atacante Edicleber, que conquistou o acesso à Série C em 2015 pelo Remo, foi campeão da Segundinha esta semana pelo Amazônia Independente.

Aslen foi revelado nas categorias de base do Paysandu (Arquivo pessoal)

Aslen

O jovem atacante paraense Aslen, de 23 anos, acertou com o Patrocinense-MG para a temporada 2022, mas não sem antes jogar o Parazão da Pelada. O jogador também é cria da base bicolor.

Meia Rodrigo Ainette durante treino no Baenão (Fábio Will / Arquivo Remo)

Rodrigue Ainette

O meia Rodrigo Ainette, revelado no Clube do Remo, jogou a Segundinha deste ano no Vila Rica.