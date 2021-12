Remo fecha com atacante paraense Welthon, que estava em Portugal; veja a lista de contratados

O Remo fechou a contratação com o atacante paraense Welthon, de 29 anos, que estava atuando em Portugal. A informação foi confirmada por uma fonte do clube ao O Liberal. Essa é a segunda passagem do jogador no Leão Azul. A primeira terminou com o gol e acesso do clube para a Série C, em 2015.

O canhoto Welthon estava no Vitória SC, de Portugal. Desde a sua saída do Remo em 2016, o atacante foi para a Europa e permaneceu até esta temporada. Nesse período, atuou também pelo Paços de Ferreira.

Natural de Belém, Whelton já passou por alguns clubes do Pará, inclusive no Paysandu, maior rival azulino. Defendeu as cores da Tuna, Independente de Tucuruí, além do Tapajós. Jogou também Atlético-GO e Grêmio Anápolis-GO.

Em 2015m emprestado pelo Tapajós, Welthon fez parte do elenco que conquistou o acesso com o Remo para a Série C. No jogo do acesso, contra o Operário-PR, no Mangueirão, ele marcou o primeiro gol remista, na vitória por 3 a 1. O atacante também ficou no Leão em 2016, mas foi negociado com o Paços de Ferreira. Ao todo Welthon realizou 17 partidas com a camisa do Remo e marcou quatro gols.

Novos contratados

Essa é a terceira contratação do Remo para 2022. Além de Welthon, o Leão fechou com o lateral-direito Ricardo Luz e também com o jovem goleiro Jorge Pazetti.

Ficha técnica

Nome: Welthon Fiel Sampaio

Posição: Atacante

Nascimento: 21/06/1992 (29 anos)

Naturalidade: Belém

Altura: 1,80m

Peso: 80 kg

Clubes onde passou: Guarani-SP, Tuna Luso, Atlético-GO, Paysandu, Grêmio Anápolis-GO, Braga-POR, Tapajós, Independente, Remo, Paços de Ferreira-POR, Vitória de Setúbal-POR e Vitória de Setúbal B-POR.