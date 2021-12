Remo oficializa retorno do lateral Ricardo Luz, que conquistou acesso no clube

O Remo confirmou a contratação do lateral-direito Ricardo Luz, como antecipado equipe de O Liberal. O jogador retorna ao Baenão, após ter conquistado o acesso à Série B pelo clube, em 2020. Ricardo estava no Mirassol, do interior paulista, e é o reforço oficial do Leão para 2022.

O Clube do Remo anuncia o retorno de dois atletas para a próxima temporada. 📝



Ricardo fez parte do elenco azulino que conquistou o acesso em 2020, sendo um dos destaques do campeonato. pic.twitter.com/ZAt6zuLjTt — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 21, 2021

O Remo acertou o retorno do lateral-direito para a próxima temporada do Leão na última quinta-feira (16). Fontes internas revelaram que o clube e o atleta acertaram as bases salariais e faltava apenas assinar o contrato. Com o retorno do técnico Paulo Bonamigo, que trabalhou com o Ricardo no time azulino, as tratativas foram facilitadas.

Ricardo Luz, de 26 anos, tem experiência em vários clubes, principalmente do sudeste. Na carreira, o atleta tem passagens por clubes como Mirassol, Londrina, Grêmio Novorizontino, Santo André, Brasil, Atlético-GO e outros, além do próprio Remo.

Ficha técnica

Nome: Ricardo Luz Araújo

Posição: Lateral-direito

Nascimento: 23/02/1995 (26 anos)

Naturalidade: Vitória (ES)

Altura: 1,77m

Peso: 73 kg

Clubes onde passou: Tricordiano-MG, Villa Nova-MG, Araxá-MG, Social-MG, Democrata-MG, Guaraní-MG, Atlético-GO sub-23, Araxá-MG, Brasil-RS, Santo André-SP, Remo, Grêmio Novorizontino-SP, Londrina-PR e Mirassol-SP.