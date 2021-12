Veja quem fica e quem sai do Remo para a próxima temporada; confira a lista

A aposta é no futuro. Pelo menos é o que planeja a diretoria do Remo após o rebaixamento à Série C nesta temporada. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, 50% dos membros do atual elenco azulino para a próxima temporada foram formados nas categorias de base do clube. Ao todo, o Leão já conta com 16 atletas confirmados para 2022.

O elenco do Remo ainda segue sendo montado aos poucos. O Leão pouco foi ao mercado e, por isso, não conta com um plantel numeroso. Apenas dois jogadores foram contratados para 2022 e três renovaram os contratos para o ano que vem.

Apesar das contratações, o Remo tem uma lista de prováveis reforços para a temporada. São jogadores que pertenceram ao clube na temporada passada, mas ainda não assinaram renovação contratual. Apesar disso, eles estão na mira do clube para 2022.

Veja a lista completa de transferências do Remo para a próxima temporada:

Chegadas: Ricardo Luz e Jorge Pazetti

Renovações: Erick Flores, Uchôa e Marlon

Prováveis: Hélio Borges, Neto Pessoa, Gedoz, Paulo Sérgio

Permanecem de 2021: Vinícius, Josviaki, Kevem, Pingo, Paulinho Curuá, Lucas Siqueira, Laílson, Ronald, Ely, Thiago Miranda, Warley, Henrique,

Saídas: Lucas Tocantins, Igor Fernandes, Raimar, Thiago Coelho, Thiago Ennes, Wellington Silva, Renan Gorne, Jefferson, Neto Moura, Wallace, Arthur, Lucas Mocorongo, Rafael Jansen, Romércio, Edu, Fredson, Marcos Júnior, Matheus Oliveira, Rafinha, Victor Andrade.