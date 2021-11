'Atravessou'! Presidente do Paysandu confirma a contratação de Dioguinho, ex-Remo

O meia-atacante Dioguinho vai vestir azul celeste em 2022. O jogador que fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B com o Remo é o primeiro contratado do Paysandu para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, ao O Liberal.

Ettinger confirmou que o tempo de contrato de Dioguinho com o Paysandu será até o final de 2022 e disputará Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão Série C: “Tudo ok. Contrato de um ano”, disse, o presidente bicolor.

Aos 25 anos, Dioguinho disputou parte da Série B pelo Remo, mas por atos de indisciplina recorrentes no Baenão, foi afastado do grupo, multado e em seguida emprestado ao Ferroviário-CE, para jogar a Série C. Pelo clube cearense Dioguinho fez sete partidas, não marcou gols e foi devolvido ao Remo, antes do fim do empréstimo, que seria em dezembro. Neste mês o Leão Azul e o jogador chegaram a um acordo e decidiram pela rescisão de contrato. Com a camisa azulina foram 45 jogos com seis gols marcados.

A chegada de Dioguinho sempre foi vista como viável pelo Lecheva, atual coordenador de futebol do Paysandu. Os dois já trabalharam juntos no Izabelense e Lecheva sempre se mostrou confiante na chegada do jogador e em nenhum momento descartou a ida de Dioguinho para a Curuzu.