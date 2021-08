Presidente do Remo descarta demissão de Dioguinho, revela negociações e afirma: 'Vacilou'

O Remo precisou lidar com mais um caso de indisciplina do atacante Dioguinho. Após imagens do jogador circularem a web, em diferentes localidades do Pará, o Leão multou o jogador em 40% do salário e o afastou do grupo. O presidente do Remo, Fábio Bentes, falou com exclusividade ao O Liberal sobre o caso:

"Como em toda a empresa, o Remo tem regras que são passadas aos jogadores por meio de uma cartilha. Quem não cumpre, independente de quem tem 15 anos e está na base ou tem 35 e está no Clube há cinco anos, caso do [goleiro] Vinícius, vai ser punido. A gente não trata [de forma] desigual. O Dioguinho não cumpriu algumas vezes e por isso foi punido", justificou Bentes.

Pedido

Segundo o presidente azulino, o clube já havia decidido afastar o atleta do grupo na polêmica anterior, por causa da reincidência. Na ocasião, Dioguinho teria usado um celular no banco de reservas na derrota por 2 a 1 contra o Coritiba, no Couto Pereira. Porém, Bentes voltou atrás depois de uma solicitação do técnico Felipe Conceição.

"Houve um pedido do Felipe Conceição [para manter Dioguinho no elenco], levando em consideração que ele estava chegando, queria zerar tudo. A gente compreendeu o lado dele e fez. Só que o Dioguinho foi reincidente, já é público, vacilou no fim de semana. Aglomerou, viajou e coisas que não são recomendadas pela cartilha", explicou.

Demissão descartada

Com contrato até 2022 e uma multa rescisória de R$ 2 milhões, Dioguinho é um dos jogadores que o Remo tem mais chances de conseguir fazer lucro. Após se destacar no Parazão e o desempenho positivo no jogo de ida contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, o atleta conquistou a atenção de equipes interessadas - segundo o próprio Bentes, depois da partida contra o Galo. Com isso, o mandatário azulino descartou a demissão do atleta e contou sobre as negociações para o emprestar.

"Até temos motivo e matéria para demitir, mas [o Dioguinho] é um patrimônio e se ele conseguir botar a cabeça no lugar, pode render bons frutos para a família, para ele e para o próprio clube. E por isso ainda não desligamos, por achar que pode render algum dividendo e não estamos dispostos a abrir mão. Estamos negociando com algumas equipes e esperamos emprestar. Quem sabe com novos ares ele possa ter uma mudança de comportamento. Não acho que seja mau caráter. Ele só acha que pode continuar fazendo as mesmas coisas de antes, pensamento errôneo que está prejudicando não somente o clube, mas ele mesmo", concluiu Bentes.