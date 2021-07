Diretoria do Remo afasta o atacante Dioguinho e promete 'medidas cabíveis'

O atacante Dioguinho foi afastado pela diretoria do Clube do Remo. Após imagens do jogador circularem a web, em diferentes localidades do Pará, o Clube de Periçá tomou a decisão de punir o atleta.

'Diante de tal fato, o jogador será afastado das atividades do futebol profissional e o clube tomara as medidas cabíveis.', informou em nota.

Não é o primeiro caso polêmico envolvendo Dioguinho e Clube do Remo. O atacante já foi multado e cobrado pelo departamento de futebol azulino em outros momentos por comportamentos que 'furam' o protoclo do clube no período de pandemia.

Dioguinho teria sido visto em Algodoal (Reprodução)