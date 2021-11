Paysandu: Lecheva reconhece interesse em Dioguinho: 'Não vejo nenhum problema'

Com exclusividade à equipe de O Liberal, o coordenador técnico do Paysandu, Lecheva, comentou mais uma vez sobre a possível vinda do atacante Dioguinho para o clube. Se na apresentação no clube, o ídolo bicolor não descartou a vinda do jogador, desta vez, Lecheva confirmou que há um interesse em Dioguinho, desde que suja a oportunidade.

"Essa temporada [2021] dele foi muito boa, principalmente no primeiro semestre com o Remo. Infelizmente é um jovem, que comete alguns erros e isso acabou atrapalhando a temporada dele, mas se trata de um grande jogador. Se tiver uma possibilidade, acho que não vejo nenhum problema em abrir negociação com ele. Quem sabe ele possa, sim, defender o Paysandu em 2022", afirmou.

Sobre Dioguinho, Lecheva reconheceu tanto a qualidade do atacante. Inclusive, relembrou ter dado uma oportunidade ao atleta, no município natal de Dioguinho, em Santa Izabel:

"Essa história do Dioguinho está rolando há algum tempo. Já vimos até fotos, montagens do Dioguinho com camisa do Paysandu. Agora, eu, particularmente, sempre achei o Dioguinho um grande atleta, tanto que eu reiniciei, digamos assim, a carreira dele em 2018, quando estive em Santa Izabel. Depois, em 2019, levei ele para trabalhar comigo no Amazonas FC", concluiu.