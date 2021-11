Paysandu anuncia desligamento de volante e lista de saídas aumenta para 12 jogadores

Por meio do site oficial do clube, o Paysandu anunciou o desligamento de mais um atleta: o volante Paulo Roberto. O jogador de 34 anos deixa o Papão após 15 partidas pelo time na temporada, todos pela Série C do Brasileiro. Com isso, a lista de desligamentos aumentou para 12 - além de Perema, que encerra contrato.

Confira a nota oficial do Paysandu:

"O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta sexta-feira (26), o atleta Paulo Roberto não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O contrato foi rescindido em comum acordo entre as partes.

A instituição agradece ao jogador pelos seus serviços prestados"