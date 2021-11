Um time inteiro! Após eliminação da Série C, 11 jogadores já deixaram a Curuzu; veja a lista

Não foi o final de ano que a torcida do Paysandu desejava, já que o time alviceleste mais uma vez “vacilou na missão” e não conquistou o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, porém, o Papão ainda está em atividade e busca o tricampeonato da Copa Verde. Mas o elenco bicolor aos poucos vai ficando “enxuto”, desde que o clube foi eliminado do Brasileirão, um time inteiro já deixou o Estádio da Curuzu.

Veja mais

Nesta quarta-feira (24) a diretoria alviceleste informou mais uma saída do clube, dessa vez foi meia João Paulo, que pediu para deixar o clube e direção acatou a solicitação do atleta. Com rescisão contratual de João Paulo, o Paysandu chegou a exatos 11jogadores que deixaram o clube em 18 dias, desde a última partida disputada pelo Bicola na Série C, contra o Criciúma-SC.

Alguns atletas que não jogarão mais pelo Paysandu chegaram ao clube como grandes contratações, como os atacantes Tcharlles, ex-Remo e também Rafael Grampola, mas pouco produziram com a camisa bicolor. Uma curiosidade foi a saída do lateral Alan Cardoso, que chegou a Belém vindo do Santa Cruz-PE e que teve passagens por Santos-SP e Vasco da Gama-RJ, mas que somente treinou e não realizou nenhuma partida oficial com a camisa do Papão.

Veja a lista

Zagueiros: Denilson e Alisson

Laterais: Marcelo e Alan Cardoso

Volante: Marino e Paulinho

Meia: João Paulo

Atacantes: Luan Santos, Rildo, Tcharlles e Rafael Grampola