Relembre 12 jogadores e técnicos que estiveram na Série C pelo Paysandu e hoje estão na Série B

O Paysandu amargou mais uma vez a frustração de não ter conquistado o acesso à Série B do Brasileiro. Desde 2019 na Série C, o Papão viu escapar por três vezes a chance de retonar à Segundona, mas também viu o crescimento de alguns atletas que passaram esse período no clube e hoje disputam a Série B e conquistaram o acesso à Série A do Brasileirão.

Neste período de disputa da Série C, vários jogadores passaram pelo Papão, uns foram destaques da equipe, como os atacantes Vinícius Leite e Nicolas, outros não deixaram saudades no torcedor alvierceleste. Mas a equipe de O Liberal preparou uma lista de atletas que jogaram entre 2019 e 2021 no Paysandu e que jogaram a Série B nesta temporada ou que conquistaram o tão sonhado acesso à Segunda Divisão nacional. A lista também conta com quatro técnicos velhos conhecidos do torcedor bicolor.

Veja a lista

Goleiro Mota - Sampaio Corrêa-MA

Goleiro Giovanni - Conquistou o acesso com o Novorizontino-SP para a Série B

Lateral Bruno Collaço - Vila Nova-GO

Zagueiro Fábio Alemão - Operário-PR

Volante Anderson Uchôa - Remo

Meia Tomas bastos - Operário-PR

Meia Léo Baiano - Conquistou o acesso com Novorizontino-SP para a Série B

Atacante Nicolas - Goiás-GO – Conquistou o avesso à Série A

Atacante Vinícius Leite - Avaí-SC

Atacante Pimentinha - Sampaio Corrêa-MA

Atacante Hygor - Conquistou o acesso com o Criciúma-SC para a Série B

Atacante Jeffinho - Sampaio Corrêa-MA

Veja as fotos

Técnicos que estiveram nesta Série B ou que conquistaram o acesso

Matheus Costa - Comandou o Operário

Hélio dos Anjos - Náutico-PE

João Brigatti - Sampaio Corrêa-MA

Léo Condé - Conquistou o acesso com o Novorizontino-SP para a Série B