Exclusivo: Lecheva define prazo para fechar com o novo técnico do Paysandu

A equipe de O Liberal esteve presente no congresso técnico do Parazão 2022 e entrevistou com exclusividade o coordenador técnico do Paysandu, Lecheva. Segundo o dirigente bicolor, o clube já tem o prazo definido para fechar com o novo técnico do clube: "Nossa expectativa é domingo, no mais tardar segunda-feira, devemos estar anunciando o nosso treinador", disse o ídolo do Papão.

O Paysandu entra em campo contra o Remo, na próxima semana, no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. O clássico ocorre na quarta-feira (1) de dezembro, ás 20h, na Curuzu. A partida terá cobertura total da equipe do OLiberal.com com vídeos, fotos, lance a lance e pré e pós-jogo.