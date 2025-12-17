Corinthians se preocupa com lista de oito jogadores pendurados antes da final contra o Vasco

Corinthians e Vasco abrem a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Neo Química Arena. O clube paulista tem uma grande preocupação para o duelo em Itaquera, com **oito jogadores pendurados** com dois cartões amarelos. Muitos destes atletas são titulares.

A relação de atletas pendurados do Corinthians inclui Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Maycon, André Ramalho, Angileri e Breno Bidon. Um cartão amarelo para qualquer um deles nesta quarta-feira resultará em desfalque para a partida decisiva.

Pelo lado do Vasco, a lista de pendurados é menor. Apenas Pablo Vegetti e Lucas Piton estão nesta situação. O lateral-esquerdo Lucas Piton já se encontra lesionado no joelho.

Caminho até a final

Corinthians e Vasco chegaram à grande decisão da Copa do Brasil após eliminarem Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, nas semifinais. As classificações ocorreram após disputas por pênaltis.

Esta será a primeira disputa de título entre as duas equipes desde o Mundial de Clubes de 2000. O confronto histórico marca mais um capítulo na rivalidade entre os clubes.

Onde a final será decidida

O título da Copa do Brasil será definido no jogo de volta entre os finalistas. Esta partida acontece no próximo domingo, no estádio do Maracanã. O horário previsto para o início do confronto é às 18 horas (de Brasília).