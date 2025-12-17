Corinthians se preocupa com lista de oito jogadores pendurados antes da final contra o Vasco Pelos lados do Vasco, a lista é bem menor. Os únicos pendurados da equipe carioca são Pablo Vegetti e Lucas Piton Redação O Liberal com informações da AE 17.12.25 9h33 Corinthians recebe o Bragantino pela 13ª rodada do Brasileirão Série A neste domingo (13) (Reprodução / X @Corinthians) Corinthians e Vasco abrem a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Neo Química Arena. O clube paulista tem uma grande preocupação para o duelo em Itaquera, com **oito jogadores pendurados** com dois cartões amarelos. Muitos destes atletas são titulares. A relação de atletas pendurados do Corinthians inclui Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Maycon, André Ramalho, Angileri e Breno Bidon. Um cartão amarelo para qualquer um deles nesta quarta-feira resultará em desfalque para a partida decisiva. Pelo lado do Vasco, a lista de pendurados é menor. Apenas Pablo Vegetti e Lucas Piton estão nesta situação. O lateral-esquerdo Lucas Piton já se encontra lesionado no joelho. Caminho até a final Corinthians e Vasco chegaram à grande decisão da Copa do Brasil após eliminarem Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, nas semifinais. As classificações ocorreram após disputas por pênaltis. Esta será a primeira disputa de título entre as duas equipes desde o Mundial de Clubes de 2000. O confronto histórico marca mais um capítulo na rivalidade entre os clubes. Onde a final será decidida O título da Copa do Brasil será definido no jogo de volta entre os finalistas. Esta partida acontece no próximo domingo, no estádio do Maracanã. O horário previsto para o início do confronto é às 18 horas (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians pendurados Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46