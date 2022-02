Prazo de inscrições de reforços no Parazão é prorrogado e Remo avalia opções no mercado

Com a prorrogação do prazo para a inscrições de novos jogadores no Campeonato Paraense, o Remo voltou a monitorar o mercado em busca de reforços para o torneio estadual. A informação foi confirmada por ums fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino.

Segundo a apuração, o Remo avalia opções de contratação. No entanto, acordos só devem ser firmados caso haja uma boa oportunidade disponível. O clube possui interesse em alguns jogadores para reforçar o elenco, mas não tem conseguido a liberação das equipes que possuem o passe dos atletas.

Ainda de acordo com a fonte, o Leão quer reforçar o plantel com um meia e um atacante. No entanto, esses jogadores só devem vir ao clube se surgir uma oportunidade vantajosa no mercado.

Com o adiamento da última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, os clubes da competição ganharam mais alguns dias para poderem inscreverem novos atletas. Pelo menos é o que prevê o regulamento do torneio. Segundo o documento, as equipes podem publicar nomes no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o último dia útil antes da oitava rodada.

Dessa forma, os clubes do Parazão terão até a sexta-feira (4) para inscrever reforços. A movimentação do mercado na última semana, inclusive, foi agitada. Vários clubes do torneio - entre eles Remo, Paysandu e Castanhal - usaram a data para anunciar jogadores.