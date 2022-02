FPF confirma novo prazo de inscrições de jogadores no Parazão 2022; veja a nova data

Conforme a equipe de O Liberal havia adiantado no último sábado (26), com o adiamento da oitava rodada do Campeonato Paraense para o dia 6 de março, as equipes ganharam alguns dias para inscrever novos atletas. Nesta segunda (28), a Federação Paraense de Futebol (FPF), emitiu um documento informando do novo prazo de inscrições.

Em uma nota técnica assinada pelo diretor de competições da FPF, Del Filho, informa que as inscrições continuam em pleno vigor, encerrando no dia 4 de março, conforme o artigo 6º. Leia a nota na íntegra.

“Com o adiamento da 8ª rodada da 1ª fase do Parazão Banpará 2022 a redação do Art.6º do REC da competição continua em pleno vigor.

‘Art. 6ºCada equipe poderá utilizar no máximo 50 (cinquenta) atletas, sendo que esses atletas também precisam ser inscritos no Parazão Banpará 2022 no sistema de gestão/CBF e que tenham seus nomes publicados no BID/CBF até o último dia útil que anteceder a última rodada da fase classificatória da competição’

Desta forma, ocorrendo a rodada no dia 6 de março de 2022, os clubes terão até o dia 4 de março de 2022 para observar o disposto neste artigo”.

Na semana passada, no último dia de inscrição, Remo, Paysandu e Castanhal utilizaram do prazo para anunciar novos jogadores para o restante da temporada e que podem jogar o Parazão.

Entenda o adiamento

A Federação Paraense de Futebol decidiu adiar a 8ª rodada do Campeonato Paraense em razão da não realização da partida entre Amazônia e Itupiranga, que seria no CT do Remo, na Ilha de Outeiro. As delegações dos clubes não conseguiram fazer a travessia via balsa por causa da maré baixa.