Mudou! Jogo entre Amazônia x Itupiranga sai do CT do Remo e será na Curuzu, confirma FPF

A oitava rodada do Campeonato Paraense, que foi adiada para a próximo domingo (6) pela Federação Paraense de Futebol (FPF), sofreu alteração nesta segunda-feira (28). A partida entre Amazônia x Itupiranga, marcada para o CT do Remo, em Outeiro, às 15h30, passou para o Estádio da Curuzu. A informação foi confirmada pelo Secretário Geral da FPF, Maurício Bororó.

O representante da FPF informou ainda que a despesa do aluguel da Curuzu será paga pela federação.

“A presidente interina Dona Graciete Maués autorizou a mudança de local, saindo do CT do Remo para a Curuzu. Isso já foi definido e iremos formalizar durante o dia de hoje. Todas as despesas serão pagas pela FPF”, falou.

A oitava rodada do Parazão 2022 foi adiada, após Amazônia x Itupiranga terem problemas para atravessas de balsa para a Outeiro, já que a ponte está danificada. Para que fosse mantida a isonomia do Campeonato Paraense e fazer valer o regulamento, onde cita que todas as partidas devem ser disputadas no mesmo dia e horário, a FPF decidiu pelo adiamento.