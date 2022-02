FPF anuncia adimento da oitava rodada do Parazão para o dia 6 de março

A Federação Paraense de Futebol (FPF) informou que a oitava rodada do Campeonato Paraense foi adiada para o dia 6 de março. A informação foi confirmada pelo secretário-executivo da entidade, Maurício Bororó.

Segundo o dirigente, a mudança da rodada para a próxima semana ocorreu por orientação dos órgãos de segurança. De acordo com a Polícia Militar, o efetivo de policiamento estará comprometido com as festividades do Carnaval durante o domingo (27). Por conta disso, a rodada passou para o dia 6 de março.

Ainda de acordo com Bororó, durante os próximos dias a Federação deve organizar a logística da rodada adiada. Por enquanto, a FPF ainda não divulgou os horários da partidas.

Veja mais

Entenda o caso

A Federação Paraense de Futebol decidiu adiar a 8ª rodada do Campeonato Paraense em razão da não realização da partida entre Amazônia e Itupiranga, que seria no CT do Remo, no na Ilha de Outeiro. Porém, as delegações dos clubes não conseguiram fazer a travessia via balsa pela alta da maré. O regulamento do Parazão obriga que todos os jogos da última rodada da primeira fase sejam realizados simultaneamente e, por isso, os demais também foram adiados.

De acordo com o secretário executivo da FPF, Maurício Bororó, o adiamento da rodada foi uma recomendação do departamento jurídico da entidade.

"Após o incidente em Outeiro, eu liguei para o diretor de competições, Del Filho, e para a presidente da Federação, Graciete Maués. A partir disso, eles entraram em contato com o jurídico da entidade, que recomendou pela suspensão. Caso a rodada não fosse adiada, algum clube rebaixado poderia entrar na Justiça e nos trazer problemas", explicou.