Presidente do Remo vê prejuízo de até R$ 40 mil com remarcação de jogo contra o Águia, pelo Parazão

O adiamento da 8ª rodada do Campeonato Paraense aconteceu à contragosto do Remo. O presidente Fábio Bentes conversou ao vivo com a equipe de esportes da Rádio Liberal na tarde deste sábado, ainda no Baenão, minutos após a confirmação do cancelamento dos jogos e lamentou a decisão, reforçando que causará grande prejuízo aos cofres do clube.

"É uma situação chata. A gente tem um prejuízo, só da organização da partida, em torno de 30 a 40 mil reais, que vai ter que ser repetido amanhã. Eu espero que alguém assuma esse prejuízo, porque vai ser complicado. A gente estava com o time pronto, os jogadores das duas equipes aquecidos. Remo e Águia entraram em acordo e topavam jogar, em respeito ao torcedor, mas a Federação não deixou, disse que não podia e a gente não pode ir contra", reclamou Bentes.

"É lamentável, triste. Infelizmente não se planejou direito essa logística de ida para Outeiro, não viu tábua de marés, enfim, quem tinha que se preocupar com isso não se preocupou e está aí, o problema está armado. Os jogadores agora já estão trocando de roupa, estão indo para o hotel, o que é outro prejuízo, vou ter que pagar uma diária e alimentação a mais", continuou o mandatário remista.

Assista à entrevista:

Data definida

Após cerca de uma hora de conversas e negociação com os clubes, a Federação confirmou que as partidas serão realizadas no próximo domingo, dia 6 de março. É obrigatório que os seis jogos ocorram simultaneamente, por força de regulamento, já que a 8ª rodada definide os classificados para as quartas de final do estadual e os rebaixados à segunda divisão. As partidas precisam ocorrer ao mesmo tempo para que não possa ocorrer combinações de resultados.

"Falei há pouco com a diretoria de competições da Federação, estou aguardando uma confirmação. Estamos esperando uma definição. Estão tentando tirar a partida de Outeiro e colocar na Curuzu. Parece que estão com alguma dificuldade de negociação nesse sentido. A vontade do Remo e fazer a partida o quanto antes, se possível pela manhã. Se não por possível, às 15h30", opinou Fábio Bentes.

Ingressos

O presidente do Remo também já estuda uma forma de facilitar e garantir o acesso dos azulinos que já compraram ingressos para a partida contra o Águia de Marabá.

"O canhoto é à prova d'água, então o torcedor pode guardar o canhoto, para apresentar na entrada. Os torcedores que não guardaram o canhoto por algum motivo, perderam ou foi danificado, a gente está estudando uma forma de reimpressão do ingresso. Vamos disponibilizar um ponto para a reimpressão, para que se possa ter acesso. Mas ainda estamos vendo uma forma, já que o ingresso é no CPF, então a pessoa, com a sua identidade, conseguiria fazer a reimpressão do mesmo. Estamos buscando uma forma. É o mínimo que a gente pode fazer", finalizou Bentes.