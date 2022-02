Parazão: todos os jogos da 8ª rodada do estadual são adiados pela FPF

A Federação Paraense de Futebol decidiu adiar a 8ª rodada do Campeonato Paraense. A decisão foi tomada em razão da não realização da partida entre Amazônia e Itupiranga, que seria no CT do Remo, no na Ilha de Outeiro, porém as delegações dos clubes não conseguiram fazer a travessia via balsa pela alta da maré. O regulamento do Parazão obriga que todos os jogos da última rodada da primeira fase sejam realizados simultaneamente e, por isso, os demais também serão adiados e realizados em uma nova data.

De acordo com Vandick Lima, executivo de futebol do Águia de Marabá, em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal, a tendência é que a rodada seja remanejada para este domingo, no mesmo horário, às 15h30. A FPF ainda avalia a situação.

Federação negocia com clubes e órgãos públicos

De acordo com o secretário executivo da FPF, Maurício Bororó, o adiamento da rodada foi uma recomendação do departamento jurídico da entidade.

"Após o incidente em Outeiro, eu liguei para o diretor de competições, Del Filho, e para a presidente da Federação, Graciete Maués. A partir disso, eles entraram em contato com o jurídico da entidade, que recomendou pela suspensão. Caso a rodada não fosse adiada, algum clube rebaixado poderia entrar na Justiça e nos trazer problemas", explicou.

Ainda de acordo com Bororó, para definir uma nova data a Federação deve falar com órgãos de saúde e segurança para saber da disponibilidade de profissionais para atuar nos jogos.

"Precisamos acertar um horário com a Sesma, Sespa, Guarda Municipal, televisão... Além disso, precisamos ver a tábua de marés de Outeiro, para não ocorrer o mesmo problema de hoje. Por isso, precisamos aguardar e averiguar. Em breve decidiremos a data e o horário", afirmou.