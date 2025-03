Coreia do Sul x Jordânia: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/3) pelas eliminatórias da Copa

Coreia do Sul x Jordânia disputam hoje, terça-feira (25/03), a terceira rodada das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 08h (horário de Brasília), no Estádio Suwon, em Suwon, Coreia do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coreia do Sul x Jordânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 08h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Coreia do Sul lidera invicta o Grupo B das eliminatórias e acumula 4 vitórias, 3 empates, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Jordânia é a vice-líder do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 6 gols sofridos.

VEJA MAIS

Coreia do Sul x Jordânia: prováveis escalações

Coreia do Sul: H Jo; Seol, Y Jo, Kwon, T Lee; J Lee, Park; Hwang, J Lee, Son; Ju.

Jordânia: Abulaila; Nasib, Alarab, Abualnadi; Haddad, Sadeh, Al-Rashdan, Taha; Al-Taamari, Al-Mardi; Al-Naimat.

FICHA TÉCNICA

Coreia do Sul x Jordânia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia

Local: Estádio Suwon, em Suwon, Coreia do Sul

Data/Horário: 25 de março de 2025, 08h