Equipes não chegam ao CT do Remo e partida entre Amazônia e Itupiranga é adiada no Parazão

A partida entre Amazônia Independente e Itupiranga, que estava marcada para ocorrer neste sábado (26), às 15h30, foi adiada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal com o técnico do Amazônia, Matheus Lima.

Segundo o treinador, o jogo precisou ser remarcado porque nenhuma das equipes conseguiu chegar ao CT do Remo, local da partida, que fica no distrito de Outeiro, em Belém. Devido a interdição da ponte que liga o continente à ilha, as delegações precisam realizar a travessia de balsa.

Matheus Lima explicou que a viagem de balsa foi impossibilitada devido à maré baixa. Ambas as equipes ainda aguardam um posiconamento da FPF para saber quando e onde a partida será realizada.