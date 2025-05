Remo na Série B: Veja projeções de acesso à Série A e fuga do Z-4 com base no atual desempenho

O Remo vive um momento mágico — e até pouco esperado — neste início de Série B do Brasileirão. Em nove partidas disputadas, o Leão já somou 17 pontos. Esse desempenho garante, desde já, um prognóstico positivo ao Time de Periçá nas lutas nos extremos da tabela — tanto pelo acesso quanto contra o rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Mas, afinal, caso o Remo mantenha o mesmo aproveitamento até o final do torneio, quando, matematicamente, alcançaria os objetivos traçados? Por meio dos números, o Núcleo de Esportes de O Liberal projetou em qual rodada o Leão Azul pode se livrar do rebaixamento ou, até mesmo, garantir o retorno à Primeira Divisão após mais de 30 anos.

Para esse prognóstico, o Núcleo de Esportes partiu do princípio de que o Remo manterá o mesmo aproveitamento obtido nas primeiras rodadas — cerca de 62% dos pontos disputados. Esse número foi utilizado para facilitar os cálculos nas projeções das rodadas futuras.

VEJA MAIS

Caso esse desempenho se mantenha, o Leão deve se livrar do risco de rebaixamento já na 23ª rodada, logo no início do segundo turno. Nesse momento, projeta-se que a equipe azulina alcance 46 pontos na tabela — número que jamais rebaixou uma equipe à Terceira Divisão na história da Série B por pontos corridos.

Já um possível acesso à Série A do Brasileirão poderia vir dez rodadas depois, na 33ª partida do Leão na competição. Nesse ponto, o clube ultrapassaria a marca de 65 pontos — um patamar que só não classificou uma equipe à elite em uma das 14 edições da Segundona no formato atual.

Calma, torcedor, são apenas projeções

Torcida do Remo tem lotado os estádios na Série B (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

As rodadas citadas para fuga do rebaixamento e acesso são apenas projeções, baseadas no rendimento atual do clube na temporada. No entanto, é difícil imaginar que o Remo mantenha o mesmo desempenho até o final do ano, por diversos fatores.

Um deles são as lesões decorrentes do excesso de jogos. Em comparação à Série C — torneio disputado pelo Leão na temporada passada —, a equipe realizará 13 partidas a mais. Isso se reflete no desgaste do elenco e em uma possível queda de desempenho físico ao longo da campanha.

Além disso, em julho haverá a segunda janela de transferências para os clubes da Série B. Nesse período, as forças da competição podem ser reconfiguradas com a saída de jogadores importantes e a chegada de outros atletas que podem — ou não — se adaptar facilmente à cultura de futebol implementada por Daniel Paulista no Leão.

Vale destacar que, até o momento, o Remo é a única equipe invicta das Séries A, B e C do Brasileirão. E nunca, desde o início da era dos pontos corridos, um clube terminou a competição sem sofrer ao menos uma derrota.

O que diz a matemática?

Daniel Paulista é um dos responsáveis pela arrancada do Remo (Foto: Samara Miranda/Remo)

Segundo estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo é a segunda equipe da Série B com mais chances de acesso à Primeira Divisão. O levantamento aponta que o Leão Azul tem 46,8% de probabilidade de alcançar a Série A na próxima temporada. Apenas o Goiás-GO, líder da competição, apresenta números superiores.

O Remo também é a segunda equipe com menos chances de queda para a Série C, de acordo com a UFMG. A universidade aponta que o Leão Azul tem apenas 1,9% de chance de ser rebaixado ao final do campeona