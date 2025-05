Daniel Paulista avalia empate do Remo como justo e mantém confiança no esquema

Depois do empate em 1 a 1 com o Volta Redonda-RJ, o técnico do Remo, Daniel Paulista, em entrevista coletiva, classificou o resultado como justo, defendeu o esquema tático que vem sendo utilizado e ressaltou que a equipe está no caminho certo. O Leão segue invicto na Série B.

RESULTADO JUSTO

"Na minha visão, o resultado foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. Vejo que o que nós esperávamos aconteceu. O Volta Redonda teve um crescimento expressivo nas últimas rodadas, talvez não tanto em resultados, mas em rendimento, melhorou bastante. Se não é a que mais cria, é uma das equipes que mais criam chances de gol na competição. Então, nós já esperávamos essa dificuldade, a pressão alta, como aconteceu em muitos momentos."

ESQUEMA CORRETO

"Sempre que não se vence, surgem questionamentos. O Clube do Remo jogou com três zagueiros contra o Vila Nova, foi muito bem e venceu. Jogou lá em Goiânia, foi muito bem e quase venceu. Esse último adversário, inclusive, tem um dos melhores ataques da competição. Muito dessa discussão surge por conta do resultado, que acabou não vindo."

NO CAMINHO CERTO

"A consistência nos jogos está acontecendo. A equipe tem feito boas partidas e com uma competitividade muito grande, haja vista que não está nas primeiras colocações por acaso. Estou satisfeito com tudo o que tem acontecido, mas, claro, chateado por não termos vencido. Fizemos um ponto e agora vamos aguardar o prosseguimento da rodada."

PRÓXIMO JOGO

O Remo volta a campo no próximo domingo (1º), quando enfrentará o CRB-AL, fora de casa. A partida será realizada no Estádio Rei Pelé, às 18h.