Remo mantém invencibilidade, mas empata com o Volta Redonda e pode sair do G4

Jogando em Belém, o Remo apenas empatou contra o Volta Redonda-RJ em 1 a 1. Os gols da partida, válida pela 9ª rodada da Série B, foram marcados por Pedro Rocha para o Leão e Sanchez para o Voltaço. Com o resultado, o time azulino que ainda não perdeu na Segundona, chegou aos 17 pontos e ocupa momentaneamente a 2ª posição, mas pode ser ultrapassado pelo CRB-AL, que é o 5º colocado, possui 15 pontos e ainda vai jogar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa e com apoio do fenômeno azul, naturalmente o Remo se impôs desde o começo da partida. Aos seis minutos, Adaílton recebeu passe de Pedro Rocha, mas ao finalizar, a bola explodiu na marcação. Aos 23 minutos, Pedro Rocha chutou a bola para o gol na entrada da área e obrigou Jean Drosny a fazer uma boa defesa.

Aos 31 minutos, apesar das investidas remistas, o Voltaço abriu o placar. Jhonny cruzou para a área e Sanchez, de primeira, bateu cruzado e acertou o canto esquerdo de Marcelo Rangel. Um bonito gol. Remo 0x1 Volta Redonda-RJ.

Aos 34 minutos, a resposta azulina veio em forma de golaço. Sávio tocou para Régis, que ao dar um passe de letra, deixou Pedro Rocha na cara a cara com o goleiro Jean Drosny. Artilheiro da Série B, agora com seis gols, ele não perdoou e marcou com tranquilidade. Remo 1x1 Volta Redonda-RJ.

O Leão, que já era melhor na partida, depois do tento de empate, se lançou ainda mais para o ataque. Aos 42 minutos, Pedro Rocha roubou a bola, tocou para Sávio, que achou Régis. O meia azulino arriscou o chute, que desviou em Robinho e se perdeu pela linha de fundo. Foi a última boa chance da 1ª etapa. Remo 1x1 Volta Redonda-RJ.

SEGUNDO TEMPO

Diferente da 1ª etapa, o primeiro ataque relevante no segundo tempo foi do Volta Redonda. Aos seis minutos, Marcelo Rangel fez duas grandes defesas. Na primeira finalização, Robinho chutou e parou em Marcelo Rangel, mas a sobra ficou com o Volta Redonda. Em nova finalização de fora da área, o goleiro do Leão fez mais outra defesa.

Aos 11 minutos, o Remo quase vira o placar. Sávio, quando todos esperavam um cruzamento para área, mandou a bola na trave após cobrança de falta.

Aos 31 minutos, o Volta Redonda chegou com perigo. Henrique chutou de longe e deu trabalho ao goleiro Marcelo Rangel.

Aos 37 minutos, Janderson mandou um balaço na grande área e o goleiro do Volta Redonda fez grande defesa, evitando a virada azulina no Mangueirão.

Com o fim de jogo iminente, o time do Rio de Janeiro passou a se defender e fazer cera, com objetivo de manter a partida empata e conquistar um ponto fora de casa. A estratégia deu certo. Remo 1x1 Volta Redonda-RJ.

FICHA TÉCNICA

Remo 1x1 Volta Redonda-RJ - 9ª rodada da Série B

Local: Mangueirão

Data: 24.05.2025

Horário: 18h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Gols: Pedro Rocha (Remo); Sanchez (Volta Redonda)

Cartão amarelo: Kadu e Pavani (Remo); Pierre e Ynaiã (Volta Redonda)

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Reynaldo, Klaus e Sávio; Alvariño (Janderson), Caio Vinícius (Régis) (Dodô), Pedro Castro (Luan Martins) e Pavani; Adailton (Felipe Vizeu) e Pedro Rocha. Técnico: Daniel Paulista.

Volta Redonda: Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Lucas Adell; Jhonny (Ynaiã), Pierre, Robinho (André Luiz), Raí (Matheus Costa) e Sanchez; Vitinho Lopes (Henrique Silva) e Heliardo (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.