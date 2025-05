Confira a lista de desfalques do Paysandu para a próxima partida

A luta do Paysandu para conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro será contra o Novorizontino e contra o departamento médico cheio. Para o confronto deste domingo (25), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o técnico Luizinho Lopes terá que lidar com uma série de desfalques importantes em praticamente todos os setores do campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Ao todo, são dez jogadores entregues ao DM ou em processo de transição e dois que pediram para sair, Espinoza e Giovanni. A situação é consequência da maratona de partidas e das longas viagens, como destacou o volante Leandro Vilela, após o treinamento desta sexta-feira (24), no CT do Mirassol.

"A situação é complicada que estamos sofrendo. Eu acredito muito que é pela função dos inúmeros jogos, pouco tempo de descanso, muitas viagens que a gente tem nesse pouco tempo de recuperação. Estamos praticamente há dois meses jogando a cada dois ou três dias" explicou.

Na defesa, o zagueiro Joaquín Novillo segue em protocolo da Fifa após sofrer uma concussão cerebral. Nas laterais, o cenário é ainda mais delicado: Edílson e Bryan Borges estão fora com lesões musculares na coxa, enquanto Kevyn trata um problema no joelho.

O meio de campo também sofre com baixas: Dudu Vieira se recupera de um corte no tornozelo e Ramon Martínez está em transição, após período no departamento médico.

No ataque, o quadro não é diferente. Borasi e Marlon estão fora por lesões musculares na coxa, Delvalle sofreu uma entorse no tornozelo e Edinho segue em recuperação de uma cirurgia no joelho.

Confira a lista de desfalques do Papão para esta partida:

Zagueiro:

Joaquín Novillo – protocolo da Fifa para casos de concussão cerebral



​Laterais:

​Laterais: Edílson – lesão na coxa

Bryan Borges – lesão na coxa

Kevyn: lesão no joelho



Meio de campo:

Meio de campo: Dudu Vieira – corte no tornozelo

Ramon Martínez – transição (em recuperação)



Atacantes:

Atacantes: Borasi – lesão na coxa

Marlon – lesão na coxa

Delvalle – entorse no tornozelo

Edinho – cirurgia no joelho